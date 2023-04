Formel 1 Verliert Red Bull seinen wichtigsten Mitarbeiter?

Dies dürfte auch in dieser Saison wieder passieren. Red Bull gewann alle drei Rennen in Bahrain, Saudi-Arabien und Australien, die beiden Fahrer Verstappen und Sergio Perez führen die Fahrerwertung an, in der Konstrukteurswertung führt Red Bull mit 123 Punkten deutlich vor Aston Martin (65) und Mercedes (56) das Feld an.