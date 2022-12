Formel 1 Vasseur wird Binotto-Nachfolger bei Ferrari

Der 46-jährige Bayer ist noch bei McLaren in Lohn und Brot und genießt in der Formel 1 einen exzellenten Ruf. Seidl ist am Sitz des Sauber-Rennstalls in Hinwil - Alfa Romeo ist nur der Namenssponsor - zudem kein Unbekannter. Zwischen 2000 und 2009 war er für BMW in der Formel 1 tätig, im damaligen BMW-Sauber-Team war er im Test- und Rennteam beschäftigt.