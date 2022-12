Formel 1 Vasseur wird Binotto-Nachfolger bei Ferrari – Seidl zu Alfa Romeo

Ferrari hat den heißesten Stuhl der Formel 1 mit Fred Vasseur besetzt und das Personal-Karussell in der Winterpause so richtig in Schwung versetzt - auch wenn noch offen ist, wer auf den Franzosen bei Alfa Romeo folgt. Denn der für diesen interessanten Posten gehandelte Andreas Seidl kommt gar als Geschäftsführer zu dem Team, mit dem die deutsche Prestigemarke Audi ab 2026 an den Start gehen wird.