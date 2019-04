Großer Preis von Aserbaidschan : Vettel verliert nach nächstem Doppelsieg für Mercedes weiter Boden

Baku Mercedes-Pilot Valtteri Bottas hat den Großen Preis von Aserbaidschan gewonnen und damit wieder die Führung im WM-Klassement übernommen. Sebastian Vettel wurde Dritter.

Alles könne in Baku passieren, hatte der Hesse noch vor dem Rennen gesagt. Doch dann passierte auf dem winkligen Stadtkurs von Baku überraschend ziemlich wenig. Bottas fuhr souverän einen ungefährdeten Start-Ziel-Sieg ein und schloss damit Frieden mit der Strecke am Kaspischen Meer: In der vergangenen Saison war er in Führung liegend kurz vor Schluss mit einem Reifenplatzer ausgeschieden. Vorjahressieger Hamilton machte den vierten Doppelsieg perfekt. "So eine Bestmarke zu schlagen, ist Wahnsinn, da muss man sich mal zwicken", sagte Mercedes-Motorsportchef Toto Wolff bei RTL.