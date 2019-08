Teamkollege von Lewis Hamilton : Bottas bleibt bei Mercedes

Spa-Francorchamps Lewis Hamilton bekommt in der nächsten Formel-1-Saison keinen neuen Teamkameraden. Der Finne Valtteri Bottas bleibt auch 2020 bei dem Rennstall.

Valtteri Bottas wird auch in der Formel-1-Saison 2020 Teamkollege von Weltmeister Lewis Hamilton bei Mercedes sein. Das gab das Team am Donnerstag in Spa bekannt. Der 30-jährige Finne geht damit in seine vierte Saison bei den Silberpfeilen, 2017 war er als Nachfolger des damals überraschend zurückgetretenen Weltmeisters Nico Rosberg verpflichtet worden.