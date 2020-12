Formel 1 : Toto Wolff bleibt Mercedes-Teamchef

Brackley Toto Wolff bleibt für drei weitere Jahre Motorsportchef bei Mercedes. Das teilte das Formel-1-Weltmeisterteam mit. Zudem verkündete das Team den Einstieg des britischen Chemiekonzerns Ineos als dritter Teilhaber.

Toto Wolff bleibt wie erwartet Motorsportchef bei Mercedes. Das teilte das Formel-1-Weltmeisterteam am Freitag auf seiner Homepage mit. "In der neuen Beteiligungsstruktur wird Toto Wolff für weitere drei Jahre in seiner Rolle als Teamchef und Geschäftsführer das operative Geschäft des Unternehmens und des Rennteams führen", heißt es in der Mitteilung.