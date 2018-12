Die Formel 1 macht im kommenden Jahr am 28. Juli auf dem Hockenheimring Station. Die 21 Rennen umfassende Saison beginnt am 17. März in Australien, der Weltmeister wird spätestens beim Finale am 1. Dezember in Abu Dhabi gekrönt. Das 1000. Rennen in der Formel-1-Geschichte wird am 14. April in China stattfinden. Der Kalender für die Formel-1-Saison 2019 im Überblick: