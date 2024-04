Mercedes ist auf der Suche Vettel offenbar nicht auf der Liste der möglichen Hamilton-Nachfolger

Mercedes-Motorsportchef Toto Wolff bestätigte zuvor am Freitag vor dem Großen Preis von Japan in Suzuka, dass er bereits einen festen Kandidatenkreis im Blick hat. Um wen es sich dabei handelt und wie viele Namen auf seiner Liste stehen, wollte der 52-Jährige in einer Pressekonferenz nicht verraten. Das Team will sich Zeit bei der Klärung der Frage lassen, wer Hamilton vom kommenden Jahr an ersetzt. „Es ist viel zu früh, um uns auf einen Fahrer festzulegen. Die nächsten Monate werden uns ein paar Erkenntnisse bringen“, sagte Wolff.