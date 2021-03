Formel 1 : AlphaTauri komplett geimpft - auch Ferrari nimmt Angebot wohl an

AlphaTauri komplett geimpft - auch Ferrari nimmt Angebot wohl an

Sakhir Das gesamte Team des Formel-1-Rennstalls Alpha Tauri hat sich bei den Testfahrten in Bahrain gegen das Coronavirus impfen lassen. Auch Ferrari soll das Angebot der örtlichen Behörden angenommen haben.

Das Impfangebot aus Bahrain wird von einigen Teams der Formel 1 ausgiebig in Anspruch genommen - trotz der Zurückhaltung der Königsklasse als Unternehmen. "Alle Mitglieder unseres Rennstalls wurden bereits einmal geimpft", sagte Franz Tost, Teamchef von AlphaTauri mit Sitz im italienischen Faenza: "In Europa wissen wir nicht, wie lange wir warten müssen, deshalb sind wir sehr dankbar für diese Möglichkeit."

Außer Ferrari und AlphaTauri haben alle Teams Sitz oder Niederlassung in Großbritannien, offiziell äußerten sie sich zurückhaltend. So bezeichnete etwa Mercedes-Motorsportchef Toto Wolff das Angebot als "sehr proaktiv. Bahrain will verhindern, dass Menschen, die dort drei Wochen verbringen, sich infizieren. Ich finde es gut, aber es ist eine persönliche Entscheidung und keine, die wir als Team vorgeben."