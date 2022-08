Highspeed-Strecken und Saisonendspurt : Das erwartet Sie nach der Sommerpause in der Formel 1

Werden Verstappen und Leclerc die Weltmeisterschaft unter sich ausmachen? Foto: AFP/FERENC ISZA

Düsseldorf Die Sommerpause der Formel 1-Saison ist zu Ende. Neun Rennen stehen in diesem Jahr noch im Kalender. Eine Vorentscheidung ist in der Weltmeisterschaft noch lange nicht gefallen. Welchem Team welche Strecke besonders liegt und wer die Favoriten sind.

Ferrari oder Red Bull? Oder doch noch Mercedes? Die Formel 1 Saison 2022 ist noch lange nicht entschieden. Und auch in der Fahrerwertung kann noch einiges passieren. Max Verstappen darf sich nach der Sommerpause auf seinem Vorsprung nicht ausruhen.

Die noch ausstehenden Rennen in der Übersicht:

Großer Preis von Belgien (26. - 28. August)

Die prestigeträchtige Strecke von Spa steht in diesem Jahr vielleicht das vorerst letzte Mal im Rennkalender der Formel 1. Seit 1950 gehört die prestigeträchtige Strecke fast jährlich dazu, doch die Formel 1 hat wohl andere Pläne. Allerdings deutet Formel-1-Chef Stefano Domenicali zuletzt an, dass in Spa 2023 doch ein weiteres Rennen stattfinden könnte.

Der letzte Sieger hieß dort Max Verstappen, der wohl auch in diesem Jahr als Favorit nach Belgien fährt. Nicht nur, weil wahrscheinlich mehrere Tausend „Oranje“-Fans auf den Tribünen sitzen werden, sondern auch weil die Streckenführung dem Red Bull liegt. Zum Teil schnelle Kurven und mehrere lange Geraden passen zum Profil des Highspeed-Boliden aus Österreich.

Großer Preis der Niederlande (2. - 4. September)

Die Strecke in Zandvoort ist eine der Anspruchsvolleren im Rennkalender. Sand auf der Strecke und Steilkurven können zu Gefahren führen, die es auf wenigen anderen Strecken gibt.

In der letzten Saison gewann Max Verstappen sein Heimrennen. In dieser Saison bleibt abzuwarten, ob der Niederländer die kurvenreiche Strecke als Erster beenden kann. Die Ferraris von Charles Leclerc und Carlos Sainz haben bei Rennen mit mehr Kurven in dieser Saison besser ausgesehen.

Großer Preis von Italien (9. - 11. September)

Die Highspeed-Strecke im Norden des Ferrari-Landes. Die Fahrer stehen in Monza quasi nur auf dem Gas. Auf keiner anderen Strecke ist der Top-Speed des Autos so wichtig wie in Monza.

In der zurückliegenden Saison gewann überraschend Daniel Ricciardo im McLaren, vor seinem Teamkollegen Lando Norris. Dieses Jahr führt wohl kein Weg an Max Verstappen vorbei, denn der Niederländer sitzt im schnellsten Auto des Feldes. Die Ferrari-Fans werden natürlich auf einen Heimsieg ihrer Fahrer hoffen, der allerdings auch schon in Imola ausblieb.

Großer Preis von Singapur (30. September - 2. Oktober)

Das Nachtrennen von Singapur ist jedes Jahr etwas Besonderes. Sebastian Vettel konnte hier 2019 seinen letzten Sieg holen. In den vergangenen beiden Jahren hat in Singapur aufgrund der Corona-Pandemie kein Rennen stattgefunden. Nicht nur die Temperaturen sorgen für ein anstrengendes Rennen, sondern auch die Streckenführung, die nicht zu den Einfachsten gehört.

In Singapur ist ein völlig offenes Rennen zu erwarten. Es gibt Passagen, in denen der Red Bull besser sein wird und in anderen der Ferrari. Der Sieg wird wohl unter Verstappen, Leclerc und Sainz ausgemacht.

Großer Preis von Japan (7. - 9. Oktober)

Auch das Rennen in Suzuka wurde wegen Corona das letzte Mal 2019 ausgetragen. Der Sieger lautete damals Valtteri Bottas. Auch dieser Kurs ist nicht gerade einfach, da es viele verschiedene Kurvenarten im Streckenverlauf gibt. Eine Besonderheit: Die Strecke verfügt über eine Überführung.

Eine kurvenreiche Strecke kam in dieser Saison häufig den Ferraris zugute. Allerdings ist auch der mögliche Regen in Japan immer wieder ein Thema, der das komplette Rennen auf den Kopf stellen könnte.

Großer Preis der USA (21. - 23. Oktober)

Nach dem Rennen in Miami ist der Große Preis der USA in Austin das zweite Kräftemessen in den Vereinigten Staaten. Die Strecke ist vor allem durch ihre S-Kurven bekannt, die an Abschnitte aus Silverstone erinnern. Im letzten Jahr konnte Max Verstappen in Austin gewinnen.

Und auch in diesem Jahr machen die vielen schnellen Kurven den Niederländer zum Favoriten. Hier könnte es vielleicht schon zu einer Vorentscheidung kommen, je nachdem wie die vorherigen Rennen ausgefallen sind.

Großer Preis von Mexiko (28. - 30. Oktober)

Das Autódromo Hermanos Rodríguez ist Schauplatz des Mexiko Grand Prix. Die Piste liegt auf einer Höhe von 2250 Metern über dem Meeresspiegel, was dazu führt, dass der geringe Luftwiderstand für noch höhere Top-Speeds verantwortlich ist. Auch hier konnte Max Verstappen im letzten Jahr gewinnen.

Wichtig in Mexiko ist, dass der Motor aufgrund der dünnen Luft nicht aufgibt. Vielleicht kann Sergio Perez zum ersten Mal sein Heim-Rennen gewinnen.

Großer Preis von Brasilien (11. - 13. November)

Foto: AP/Bryn Lennon 36 Bilder Alle Weltmeister der Formel 1

In Sao Paulo wird der Große Preis von Brasilien ausgefahren. Die Temperaturen und die Streckenführung verlangen den Fahrern und ihren Teams alles ab. Vor allem der Start- und Ziel-Bereich sorgt für Schweißperlen auf der Stirn der Ingenieure, denn es geht bergauf und gleich wieder bergab, was eine besondere Frontflügel-Einstellung verlangt. Der letztjährige Sieger lautete Lewis Hamilton.

Hier könnte es kurz vor dem Saisonfinale noch einmal spannend werden, wenn Ferrari es schafft, die Autos auf die anspruchsvolle Strecke perfekt anzupassen.

Großer Preis von Abu Dhabi (18. - 20. November)

Das große Finale findet natürlich in Abu Dhabi statt. Ob es zu einem furiosen Finale kommen wird, wie in der zurückliegenden Saison, als sich Max Verstappen erst in der letzten Runde die Weltmeisterschaft sichern konnte, ist fragwürdig. Dennoch bietet die tolle Streckenführung durch das Arabischen Emirat viele Stellen, an denen fahrerisches Können gefragt ist.