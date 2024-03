24 Rennen in 2024 Wo die Formel 1 in TV und Stream zu sehen ist

Alle Trainingssessions, Qualifikationen, Sprint- und Hauptrennen werden beim Pay-TV-Sender Sky übertragen. Sie halten die Exklusivrechte an der Formel 1. Nach einem Jahr Pause ist nun aber wieder RTL mit an Bord. Der Kölner TV-Sender hat mit Sky kurz vor Weihnachten eine zunächst auf zwei Jahre angelegte Partnerschaft abgeschlossen. Alle Qualifikationen und Sprintrennen werden auf den diversen RTL-Plattformen angeboten. Hinzukommen mit dem Auftaktrennen in Bahrain mit Ungarn, Belgien, den Niederlanden, Italien, Aserbaidschan und Las Vegas sieben Rennen, die im Free-TV laufen werden.