Formel 1: Stadtkurs in Monaco langweilt die Fahrer

Monte Carlo Der Grand Prix von Monaco war mal wieder ein ziemlicher Langweiler. Mittlerweile werden sogar aus dem Kreise der Fahrer rufe nach Veränderungen laut.

Das größte Ereignis der Formel 1 war am Ende mal wieder ein ziemlich zähes Stück Motorsport. Und die Welt hörte zu, als Lewis Hamilton bei der Zieldurchfahrt sein ernüchtertes Fazit in den Boxenfunk raunte. "Gott sei Dank ist das vorbei", sagte der Weltmeister im Mercedes nach dem Großen Preis von Monaco: "Das war das langweiligste Rennen meines Lebens."

78 Runden ohne große Highlights, die ersten Sechs am Start waren die ersten Sechs im Ziel, und Daniel Ricciardo gewann das Rennen als Bummelfahrer - dem Red-Bull-Piloten fehlten schon früh zwei Gänge, aber selbst langsame Autos sind in Monaco eben nur schwer zu überholen.

Ex-Weltmeister Fernando Alonso war eine weitere Branchengröße, die hart mit diesem Rennsonntag ins Gericht ging. Für den Spanier war es gar das langweiligste Rennen "in der Geschichte" der Königsklasse, "der Sport muss ein wenig über die Show nachdenken, denn so ist es einfach nur enttäuschend."

Dass dieser in Plauderlaune geäußerte Vorschlag Hamiltons in naher Zukunft umgesetzt wird, wirkt unwahrscheinlich. Die Streckenführung in Monaco wurde seit den 1950er-Jahren nur im Detail verändert. Und das Fürstentum ist nur rund zwei Quadratkilometer groß, kleiner als der New Yorker Central Park, viel Platz für neue Ideen ist da nicht.