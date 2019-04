Neuer Fünf-Jahres-Vertrag : Formel 1 soll bis 2024 in Monza Station machen

Die Formel 1 in Monza. Foto: dpa/Luca Bruno

Monza Die Formel 1 soll weiter durch Monza fahren. Der italienische Automobil-Club ACI hat eine grundsätzliche Vereinbarung über einen neuen Fünf-Jahres-Vertrag getroffen.

Die Formel 1 soll auch in Zukunft in Monza Station machen. Der italienische Automobil-Club ACI hat für den Grand Prix von Italien grundsätzlich eine Vereinbarung für einen neuen Fünf-Jahres-Vertrag von 2020 bis 2024 getroffen. Dies wurde am Dienstag auf der Formel-1-Homepage bekanntgegeben. Nun müssten alle „technischen und kommerziellen“ Belange weiterverhandelt werden, um die Einigung perfekt zu machen.

Die Formel 1 fährt in Monza seit ihrem Gründungsjahr 1950. Nur in der Saison 1980 wurde der Große Preis von Italien in Imola ausgetragen. Die 70. Auflage des Italien-Rennens wird am 8. September ausgetragen.

Die Königsklasse des Motorsports könnte in der kommenden Saison indes erstmals nach 1985 wieder in den Niederlanden Station machen. Zandvoort soll dem Fachportal „motorsport.com“ zufolge den Grand Prix der Niederlande beheimaten. Spanien könnte dagegen aufgrund finanzieller Schwierigkeiten aus dem Rennkalender fliegen. Zandvoort wäre dann ein Kandidat, um den Termin in Barcelona im Mai zu übernehmen.

(lt/dpa)