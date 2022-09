Formel-1-Titelkampf : So wird Verstappen beim nächsten Rennen Weltmeister

Monza Max Verstappen ist nicht zu stoppen. Der 24 Jahre alte Red-Bull-Pilot siegt sich dem zweiten Titel entgegen. Schon beim nächsten Rennen in Singapur könnte es soweit sein.

Der nächste Grand Prix steigt am 2. Oktober in Singapur. Danach sind es noch fünf Renn-Wochenenden, in denen maximal noch 138 Punkte zu holen sind - je 25 für den Rennsieg, je einen für die schnellste Runde und noch mal acht für den Sieger des vorgeschalteten Sprintrennens beim Großen Preis von Brasilien. Weil Verstappen bei der Anzahl an Siegen uneinholbar ist, würde er bei einem Punktegleichstand am Saisonende auch als Weltmeister feststehen.