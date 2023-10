Formel 1 So wird Max Verstappen in Katar erneut Weltmeister

Der Doppel-Champion braucht nach dem Katar-Rennen also mindestens jene 146 Punkte Vorsprung. In Verstappens Idealfall ist er schon einen Tag vor dem Hauptrennen auf dem Lusail International Circuit nördlich von Doha Weltmeister. Er muss dafür mindestens auf den sechsten Rang im Sprint kommen, der exakt die nötigen drei Zähler bringt. In diesem Fall könnte Verstappen dann sogar am Sonntag ausfallen und an den noch folgenden fünf Rennwochenenden bis Ende November ginge es nur noch um die Tagessiege.