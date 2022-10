Formel-1-Titelkampf : So wird Verstappen beim nächsten Rennen Weltmeister

Max Verstappen. Foto: AFP/MIGUEL MEDINA

Monza Die erste Möglichkeit in Singapur konnte Max Verstappen nicht nutzen. In Japan bekommt der 24 Jahre alte Red-Bull-Pilot wieder die Chance, seinen zweiten Formel-1-Titel vorzeitig perfekt zu machen.

Die erste Titelchance ließ Max Verstappen ungenutzt, in Japan soll es nun besser laufen. Nach Platz sieben in Singapur hat der Niederländer bereits am kommenden Sonntag (7.00 Uhr/Sky) in Suzuka wieder die Chance, seinen zweiten Formel-1-Titel vorzeitig perfekt zu machen. Es gibt rechnerisch eine Menge Möglichkeiten, wie das beim Großen Preis von Japan gelingen kann. Die einfachste: Der 25-Jährige gewinnt das Rennen und fährt die schnellste Rennrunde, dann reicht Verfolger Charles Leclerc auch ein zweiter Platz nicht, um die WM-Entscheidung ein weiteres Mal zu vertagen.

Nach 17 von 22 Saisonrennen hat Verstappen insgesamt 341 Punkte gesammelt, Leclerc kommt im Ferrari als Zweiter auf 237, dicht dahinter folgt Singapur-Sieger Sergio Perez mit 235 im zweiten Red Bull. Verstappens Vorsprung auf den Monegassen beträgt also 104 Punkte. Sind es nach dem Traditions-Grand-Prix in Suzuka 112 Zähler, ist Verstappen sein zweiter Titel nacheinander in den dann nur noch vier verbleibenden WM-Läufen nicht mehr zu nehmen. In jedem Szenario, in dem er acht Punkte mehr als Leclerc und sechs mehr als Perez holt, wird Verstappen erneut Weltmeister.

Maximal gibt es noch 112 Zähler zu vergeben - je 25 für den Rennsieg, je einen für die schnellste Runde und noch mal acht für den Sieger des vorgeschalteten Sprintrennens beim Großen Preis von Brasilien. Weil Verstappen bei der Anzahl an Siegen (11) uneinholbar ist, würde er bei einem Punktegleichstand am Saisonende auch als Weltmeister feststehen.

Zwingend gewinnen muss Verstappen in Suzuka nicht. Am Sonntag wäre das in Singapur noch Grundvoraussetzung gewesen, um alles klarzumachen.

So sichert sich Max Verstappen in Suzuka die Formel-1-Weltmeisterschaft:

Verstappen gewinnt und holt den Extrapunkt für die schnellste Rennrunde. Das Abschneiden der Konkurrenten spielt dann keine Rolle.

Verstappen wird Zweiter. Leclerc belegt maximal Rang fünf, Perez höchstens Rang vier, und keiner der beiden Verfolger erzielt die schnellste Rennrunde.

Verstappen wird Dritter. Leclerc belegt maximal Rang sieben, Perez höchstens Rang sechs. In diesem Fall spielt die schnellste Rennrunde keine Rolle.

Verstappen wird Vierter. Leclerc belegt maximal Rang acht, Perez höchstens Rang sieben, und keiner der beiden Verfolger erzielt die schnellste Rennrunde.

Verstappen wird Fünfter. Leclerc belegt maximal Rang neun, Perez höchstens Rang acht, und keiner der beiden Verfolger erzielt die schnellste Rennrunde.

Verstappen wird Sechster und erzielt die schnellste Rennrunde. Leclerc belegt maximal Rang zehn, Perez höchstens Rang neun.

Verstappen wird Sechster und erzielt nicht die schnellste Rennrunde. Leclerc bleibt ohne Punkte. Perez wird maximal Neunter und verpasst die schnellste Rennrunde.

(dpa/old)