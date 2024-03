Formel 1 So stehen die Chancen auf ein Comeback von Ferrari-Fahrer Sainz

Ferrari-Pilot Carlos Sainz traut sich nur zwei Wochen nach seiner Blinddarm-Operation den Einsatz beim Formel-1-Rennen in Australien zu. „Ich fühle mich bereit, ich habe so viel wie möglich getan, um mich zu erholen“, erzählte der Spanier am Donnerstag im Fahrerlager von Melbourne und nahm auch eine Sitzprobe in seinem Dienstwagen vor.