Insgesamt neun Piloten Diese Formel-1-Fahrer siegten in der Verstappen-Ära

Charles Leclerc konkurrierte 2022 direkt mit Max Verstappen um die Meisterschaft und wurde in der Saison Vizemeister. Auch Leclerc galt bereits seit Beginn seiner Karriere, als GP2- (heute Formel 2) und GP3-Meister (heute Formel 3) als zukünftiger Weltmeister. 2018 startete er dann für Sauber in der Königsklasse des Motorsports und erreichte dabei zehn Mal die Punkte. Der Monegasse wechselte im Folgejahr zu Ferrari. Leclerc musste in seinem Leben bereits einige Schicksalsschläge hinnehmen: Im Alter von 17 Jahren verlor er seinen Patenonkel Jules Bianchi nach einem Rennunfall in der Formel 1. Nur drei Jahre später, im Jahr 2017, verlor sein Vater den Kampf gegen den Krebs. 2019 unterlag sein Freund aus Kindertagen, Antione Hubert, seinen Verletzungen nach einem Rennunfall in der Formel 2. Am gleichen Rennwochenende gewann Leclerc sein erstes Rennen in der Formel 1 und widmete seinen Sieg Hubert. Es war auch der erste Formel-1-Sieg für einen Monegassen überhaupt. Ferrari fiel in den vergangenen Jahren vor allem auf Grund strategischer Fehlentscheidungen und technischer Patzer auf. Teamkollege Carlos Sainz konnte in der vergangenen Saison den einzigen Sieg für die Scuderia erzielen. Leclerc landete am Ende auf Rang fünf der WM-Wertung. Leclerc ist neben dem 2025 neu dazustoßenden Lewis Hamilton weiterhin fester Bestandteil von Ferraris Zukunftsplan und besitzt einen mehrjährigen Vertrag, dessen Ablaufdatum unbekannt ist. Leclerc will wieder gegen Verstappen und Red Bull um Siege kämpfen, wie er auch Sky im Gespräch über Ferraris Zukunft sagte: „Wir wissen, an welchen Bereichen wir arbeiten müssen, um besser zu werden. Das ist ein positives Zeichen für diese Saison."