"Sehr unreif": : Vettel kontert Verstappens Schummel-Vorwurf

São Paulo Sebastian Vettel hat die Schummel-Vorwürfe von Formel-1-Kollege Max Verstappen zurückgewiesen. Ferrari würde die „beste Antwort“ auf „der Strecke geben“, sagte der Heppenheimer.

Vettel kündigte aber auch an, dass die Scuderia die "beste Antwort" auf "der Strecke geben" müsse, nachdem Ferrari zuletzt in den USA überraschend geschwächelt hatte. Und das ausgerechnet in dem Rennen, in dem der Weltverband FIA in Sachen Benzinfluss ganz genau hingeschaut hatte.