Ferrari dominiert in der Wüste von Bahrain: Leclerc verhindert Vettel-Pole

Sakhir Wieder keine Pole Position für Sebastian Vettel: Der viermalige Formel-1-Weltmeister war im Qualifying von Bahrain nur Zweitschnellster. Die erste Spitzenposition seiner Karriere sicherte sich sein Teamkollege Charles Leclerc.

"Ja! Danke! Das Auto war großartig", funkte der überglückliche Leclerc an die Box. Der 21-Jährige hatte im vergangenen Jahr seine Rookie-Saison in der Formel 1 für Sauber bestritten und wechselte anschließend zu Ferrari. Schon bei seinem zweiten Auftritt stellte er den SF90 nun auf den ersten Startplatz. Ferrari brachte zudem erstmals seit dem Heimspiel in Monza im vergangenen September beide Autos in die erste Reihe.