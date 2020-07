Formel 1 in Österreich : Vettel im Training weit zurück - Perez vorn

Spielberg Sebastian Vettel ist im Auftakttraining zum zweiten Formel-1-Rennen der Saison nicht über Platz zehn hinausgekommen. Teamkollege Charles Leclerc wurde Zwölfter. Die schnellste Zeit fuhr Sergio Perez im Racing Point.

Ferrari hatte sich beim Saisonauftakt in Spielberg am vergangenen Sonntag nur dank einiger Ausfälle und Strafen für die Kontrahenten über Rang zwei für Leclerc freuen dürfen, Vettel wurde Zehnter. Das Auto war aber nicht konkurrenzfähig, weshalb Ferrari schon an diesem Wochenende ein Update-Paket bringt und sich Besserung erhofft. Auch die übrigen Teams wie Mercedes und Red Bull testeten am Freitag neue Teile, nach der coronabedingten, langen Pause suchen die Rennställe noch nach dem richtigen Weg.