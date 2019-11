Formel 1 in Brasilien : Vettel stimmt sich mit Tagesbestzeit auf die Pole-Jagd ein

Sao Paulo Sebastian Vettel avanciert zum Favoriten auf die Brasilien-Pole. Er fährt die Tagesbestzeit im Training. Die Konkurrenz ist auf der kurzen Strecke ein bis zwei Zehntelsekunden langsamer als Ferrari.

Sebastian Vettel hat nach den Schummelvorwürfen von Max Verstappen die Antwort auf der Strecke gegeben und sich mit der Tagesbestzeit auf die Pole-Jagd in Interlagos eingestimmt. Vettel verwies in seinem Ferrari am Freitag in der weitgehend trockenen und damit auch deutlich schnelleren Einheit als am Mittag seinen Ferrari-Teamkollegen Charles Leclerc auf den zweiten Platz. Der Monegasse ist im Kampf um den besten Startplatz an diesem Samstag (19.00 Uhr MEZ) aber keine Gefahr: Er wird wegen eines Motorenwechsel mehrere Positionen nach hinten versetzt.