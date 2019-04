Vettel massiv unter Druck : Wie lange hält die heile Ferrari-Welt noch?

Hamburg/Baku Sebastian Vettel steht in der noch jungen Saison bereits massiv unter Druck. Dass er in der WM schon über 30 Punkte hinter Lewis Hamilton zurückliegt, ist noch das geringste Problem des Ferrari-Stars.

Sebastian Vettel hat die Hände entspannt in die Hosentaschen gesteckt und lächelt. Auch im Gesicht von Charles Leclerc ist kein Frust zu erkennen. Und zwischen den beiden Ferrari-Rivalen steht ihr Chef Mattia Binotto, der die Arme fast väterlich um die Schultern seiner Fahrer gelegt hat und zuversichtlich in die Kamera schaut.

Einigkeit und Geschlossenheit soll dieses Foto aus Maranello vor dem Großen Preis von Aserbaidschan (Sonntag, 14.10 Uhr/RTL und Sky) wohl vermitteln. Als hätte es den ganzen Wirbel um die Stallorder bei der Scuderia zugunsten Vettels nicht gegeben. Doch damit die Welt bei den Roten auch heil bleibt, muss der 31-Jährige in Baku jetzt endlich liefern. "Wir haben viele Aufgaben", sagt Vettel vor dem vierten Rennen des Jahres.

Die Saison ist noch jung - und dennoch steht der Heppenheimer bereits massiv unter Druck. Eigentlich soll Vettel in seinem fünften Jahr bei Ferrari ja endlich den ersten Titel mit dem Traditionsteam holen, wie damals sein Idol Michael Schumacher. Aber dass er in der WM bereits 31 Punkte hinter Titelverteidiger Lewis Hamilton (Mercedes) zurückliegt, ist noch Vettels geringstes Problem. Viel mehr macht ihm im Moment dieser aufmüpfige Jungspund Leclerc zu schaffen.

Zwar ist und bleibt Vettel laut Binotto erst einmal die Nummer eins bei Ferrari, aber Leclerc weiß natürlich um sein Ausnahmetalent und denkt in seinem Ehrgeiz gar nicht daran, dem viermaligen Weltmeister aus Hessen einfach so die Vorfahrt zu lassen. Der smarte Monegasse sucht (noch) nicht den offenen Widerstand, sendet aber subtile Botschaften, dass er sich auf Dauer nicht einbremsen lassen will.