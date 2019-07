Folge des Silverstone-Unfalls : Ferrari bestellt Vettel zum Rapport

Ferrari-Pilot Sebastian Vettel nach dem Rennen in Silverstone. Foto: AP/Luca Bruno

Silverstone Die Saison von Sebastian Vettel droht immer mehr zu einem Desaster zu werden. Die Gerüchte um einen vorzeitigen Abgang des kriselnden Ferrari-Stars halten sich deshalb hartnäckig.

Sebastian Vettel schaute sich im Motorhome von Ferrari noch das epische Tennis-Drama zwischen Novak Djokovic und Roger Federer in Wimbledon an, dann lief er zu seinem Motorrad und brauste überraschend gut gelaunt davon. Doch auf den 32-Jährigen warten nach seinem selbst verschuldeten Unfall von Silverstone nun ungemütliche Tage, sein Vorgesetzter Mattia Binotto kündigte ein Gespräch mit seinem Krisen-Piloten an.