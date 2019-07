Formel 1 : Vettel kann Mercedes auch in Silverstone nicht ärgern

Lewis Hamilton fährt in einer Kurve vor Sebastian Vettel. Foto: AP/Luca Bruno

Silverstone Sogar seinem Teamkollegen musste er sich deutlich geschlagen geben: Sebastian Vettel hat das Freie Training beim Großen Preis von Großbritannien als Fünfter beendet.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Der Rückstand hielt sich noch in Grenzen, doch die Aussichten auf ein Ende der Sieglos-Serie sind trotzdem trüb: Ferrari-Star Sebastian Vettel hat die dominierenden Mercedes zum Auftakt des Großen Preises von Großbritannien (Sonntag, 15.10 Uhr/RTL und Sky) nicht ärgern können. Der Vorjahressieger aus Heppenheim fuhr am Freitag im freien Training in Silverstone lediglich auf Rang fünf (1:27,180 Minuten) und musste sich neben den Silberpfeil-Piloten Valtteri Bottas und Weltmeister Lewis Hamilton auch seinem Teamkollegen Charles Leclerc (Monaco) geschlagen geben.

Vettel, der sich am Nachmittag einen heftigen Ausritt ins Gras leistete, war am Ende sogar über zwei Zehntelsekunden langsamer als Leclerc (1:26,929). Auf die Spitze fehlte dem 32-Jährigen, der seit fast einem Jahr auf einen Sieg wartet, eine knappe halbe Sekunde. Dies ist zwar auf der Traditionsstrecke noch keine dramatische Lücke, dürfte Vettels Hoffnungen auf eine Wende in der WM aber auch nicht sonderlich vergrößern. Zudem war noch Red-Bull-Pilot Pierre Gasly (1:27,173) mit seiner Zeit aus dem ersten Training schneller als Vettel.

Foto: dpa/Eric Gay Infos Die wichtigsten Reglement-Änderungen 2019.

Die schnellste Runde drehte trotz technischer Probleme Bottas (Finnland) in 1:26,732 Minuten knapp vor Lokalmatador Hamilton. Der Brite hatte offensichtlich Probleme, seinen Rhythmus zu finden und fuhr im zweiten Training zweimal abseits des neu verlegten Asphalts. Österreich-Sieger Max Verstappen (Red Bull) wurde Siebter, Nico Hülkenberg (Emmerich) musste sich in seinem Renault mit Rang 15 begnügen.

Auch wenn Bottas einen starken Eindruck hinterließ, als Favorit auf den Sieg in Silverstone gilt Hamilton. Der 34-Jährige ist ein Experte dieses Klassikers, bei seinem Heimspiel stand er bereits sechsmal auf der Pole und gewann fünf Rennen in seinem Wohnzimmer (2008, 2014, 2015, 2016, 2017). Mit einem sechsten Triumph wäre WM-Spitzenreiter Hamilton alleiniger Rekordsieger beim Großen Preis von Großbritannien. "Ich bin gekommen, um das Land stolz zu machen", sagte er.

Hamilton thront trotz des Rückschlags zuletzt in Österreich (Platz fünf) immer noch souverän an der WM-Spitze. 31 Punkte Vorsprung hat er auf seinen Teamkollegen Bottas - sogar über 70 Zähler liegt er vor Verstappen und Vettel, der seit Ende August 2018, als er in Belgien triumphierte, auf einen Sieg wartet.

"Wir sind nicht in der Favoritenrolle", hatte Vettel bereits vor dem Training zum zehnten Rennen der Saison eingeräumt, gab sich aber auch betont kämpferisch: "Wir setzen alles daran, nach vorne zu kommen." Auch in der WM habe er trotz des riesigen Hamilton-Vorsprung noch "keinen Grund", nicht mehr an den Gewinn seines insgesamt fünften WM-Titels zu glauben: "Es gibt immer Hoffnung." Doch für Silverstone sind Vettels Aussichten erst einmal trüb.

(sef/sid)