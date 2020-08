Training zum Großen Preis von Belgien : Rot am Ende – Ferrari und Vettel blamieren sich in Spa

Rot am Ende – Ferrari und Vettel blamieren sich in Spa

Spa-Franchorchamps Geschlagen beinahe vom gesamten Feld: Für Sebastian Vettel und Ferrari wird das Auftakttraining beim Großen Preis von Belgien zum Debakel. Der vorläufige Tiefpunkt einer ohnehin enttäuschenden Saison.

"Es wird viel schwieriger als letztes Jahr", hatte Leclerc schon vor dem Wochenende geunkt, "wir sind einfach nicht so wettbewerbsfähig wie 2019." Wie schlimm es am Freitag aussehen würde, ahnte er da noch nicht.

Ganz vorne stand am Freitagnachmittag überraschend kein Mercedes. Red-Bull-Star Max Verstappen, in dieser Saison bislang einziger Herausforderer der Silberpfeile, drehte die schnellste Runde des Tages. Zweiter war - noch überraschender - Daniel Ricciardo im Renault. Erst knapp dahinter reihte sich Weltmeister Lewis Hamilton im Mercedes ein.

Seit 2017 haben die Dominatoren der vergangenen Jahre in Spa nicht mehr gewonnen, "es fühlt sich an, als hätten wir eine Rechnung mit dieser Strecke offen", sagt Mercedes-Motorsportchef Toto Wolff daher. Die nötige Geschwindigkeit dürften die Weltmeister am Wochenende noch finden. Vor dem siebten Saisonrennen führt Hamilton (132 Punkte) das WM-Klassement souverän vor Verstappen (95) und Bottas (89) an.