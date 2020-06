Mercedes-Teamchef über viermaligen Weltmeister : Vettel bei Mercedes ein „Außenseiterkandidat“

Brackley Sebastian Vettel wird Ferrari Ende 2020 nach sechs Jahren verlassen. Seine Zukunft ist noch immer offen. Ein Engagement des viermaligen Formel-1-Weltmeisters bei Mercedes ist offenbar ein eher unwahrscheinliches Szenario.

Mercedes-Teamchef Toto Wolff hat Sebastian Vettel als Außenseiterkandidaten für ein Cockpit in der nächsten Formel-1-Saison bei den Silberpfeilen bezeichnet. „Sebastian ist natürlich eine tolle Persönlichkeit, mit vier Weltmeistertiteln ein wirklich herausragender Rennfahrer seiner Generation und ein Außenseiterkandidat für ein Cockpit bei Mercedes, weil wir in allererster Linie auf unseren Mercedes-Kader schauen“, sagte Wolff am Mittwoch bei einer Video-Pressekonferenz. „Vom Talent und der Persönlichkeit her ist er jemand, zu dem ich keinesfalls sofort nein sagen würde.“