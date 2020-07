„Unglaubliche Probleme“ : Vettel attackiert Ferrari, Hamilton entgleitet das Podium

Spielberg Sebastian Vettel und Ferrari starten desolat in ihre letzte gemeinsame Saison. Mercedes dominiert den Auftakt in Spielberg - doch ausgerechnet Lewis Hamilton verspielt den sicher scheinenden Doppelsieg.

Nach Fehlern stand es zwischen Sebastian Vettel und Ferrari eigentlich Unentschieden. Doch trotz einer selbstverschuldeten Kollision nahm der Ex-Weltmeister gegenüber seinem Noch-Arbeitgeber kein Blatt vor den Mund. "Ich bin ehrlich gesagt froh, dass es nur ein Dreher war", wetterte Vettel nach dem verkorksten Saisonauftakt in Österreich mit Platz zehn am Sky-Mikrofon: "Es war der Wurm drin. Ich hatte unglaubliche Probleme, überhaupt auf der Strecke zu bleiben. Wir waren das ganze Wochenende zu langsam."

Hamilton waren zahlreiche Safety-Car-Phasen sowie Getriebeprobleme an seinem eigentlich überlegenen Mercedes zum Verhängnis geworden. In der turbulenten Schlussphase kollidierte der Brite, der seinen siebten WM-Titel anstrebt, mit dem Red Bull von Alex Albon. Nach einer Fünf-Sekunden-Strafe fiel er noch auf Rang vier zurück und gab schmallippig zu Protokoll: "Ich habe nichts Besonderes zu sagen. Es ist sehr unglücklich, was da mit Alex passiert ist. Für mich war es ein Rennunfall. Aber ich nehme jede Strafe an."