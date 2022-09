Gerüchte um Ferrari-Nachwuchsprogramm : Schumacher äußert sich nicht

Zandvoort Die Saison von Mick Schumacher war mit Höhen und Tiefen versehen. Zum einen konnte er seine ersten Punkte einfahren, zum anderen konnte er sich nicht in den Top 10 etablieren.

In der Frage nach seiner Formel-1-Zukunft hat sich Mick Schumacher nicht zu einem angeblichen Ausscheiden aus dem Nachwuchsprogramm von Ferrari äußern wollen. „Das sind Vertragsangelegenheiten, auf die ich nicht eingehen kann“, sagte der Sohn von Rekordweltmeister Michael Schumacher am Donnerstag vor dem Grand Prix in den Niederlanden. Was hinter den Kulissen besprochen werde, „soll auch unter uns bleiben“.