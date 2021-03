Formel-1-Saisonauftakt zum vergessen : Vettel-Frust geht auch bei Aston Martin weiter

Sakhir Sebastian Vettels Einstand bei Aston Martin verlief dramatisch schlecht. Der 33-Jährige fühlt sich im neuen Boliden „nicht zu Hause“.

Wenn das neue Großprojekt gleich mit einer Entschuldigung beginnt, ist das wohl kein gutes Zeichen. Sebastian Vettel war nach seinem furchtbaren Debüt für Aston Martin in vielerlei Hinsicht ratlos, eines wusste er am Ende eines langen Abends in Bahrain aber genau. "Es tut mir leid für das Team", sagte der Neue, "dass das Wochenende so schlecht gelaufen ist."