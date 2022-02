Was ist mit Bodeneffekt gemeint?

Es strömt Luft unter dem Auto hindurch, was einen Unterdruck erzeugt, sodass sich das Fahrzeug quasi am Boden festsaugt. Dieser Effekt entsteht durch große Lufteinlässe am vorderen Teil des Unterbodens. Die Luft wird dadurch unter das Auto und in zwei Venturi-Kanäle geleitet. Der Unterboden wird also für die wichtige Abtriebsgenerierung wichtiger. Die Verwirbelungen durch andere aerodynamische Autoteile wird damit verringert.

Die Regeln der Formel 1 sehen vor, dass der neue Unterboden nur auf eine ganz bestimmte Weise am Auto angebracht werden darf. Damit das von allen Teams eingehalten wird, wurde eine einheitliche Platte entwickelt, die vorne am Unterboden angebracht sein muss.