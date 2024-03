Formel 1 Sainz siegt in Melbourne – Verstappen-Desaster nach Bremsdefekt

Ein Bremsdefekt hat Formel-1-Weltmeister Max Verstappen in Australien ein Desaster eingebrockt und Ferrari-Pilot Carlos Sainz nach einer Blinddarm-Operation den Weg zum dritten Karrieresieg geebnet. Schon nach fünf Runden musste der Red-Bull-Pilot aus den Niederlanden am Sonntag in Melbourne seinen am Heck brennenden Wagen abstellen und damit früh die Hoffnung auf seinen saisonübergreifend zehnten Grand-Prix-Sieg nacheinander begraben. WM-Führender bleibt Verstappen dennoch.