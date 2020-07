Übereinstimmende Medienberichte : Formel 1 kehrt zurück auf den Nürburgring - Rennen bereits terminiert

Nürburg Die Rückkehr der Formel 1 auf den Nürburgring ist offenbar besiegelt. Das berichten mehrere Medien übereinstimmend. Neben dem Rennen in Deutschland, das bereits terminiert sein soll, werden wohl auch Italien und Portugal in den in den Notkalender aufgenommen.

Neben dem Nürburgring rücken den Berichten zufolge auch Rennen im portugiesischen Portimao am 25. Oktober und in Imola in Italien am 1. November in den Notkalender der Formel 1. Damit wären 13 Grand Prix für dieses Jahr fest terminiert. Beendet werden soll die Saison voraussichtlich mit Gastspielen in Bahrain und Abu Dhabi. Offen ist noch, ob die eigentlich für den Herbst angesetzten Rennen in den USA, Mexiko und Brasilien stattfinden können.