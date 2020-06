Mehr Fokus auf Fußball : RTL steigt nach 30 Jahren aus der Formel 1 aus

Köln Ein TV-Ära geht zu Ende. RTL steigt nach drei Jahrzehnten aus der Formel 1 aus. Der Kölner Sender will sich künftig verstärkt auf Fußball konzentrieren. Gibt es die Rennen der Motorsport-Serie demnächst also nur noch im Pay-TV?

Wo die Formel 1 ab dem kommenden Jahr in Deutschland gezeigt wird, ist noch nicht bekannt. Als Interessent gilt der Pay-TV-Sender Sky, der in der am 5. Juli beginnenden Saison noch parallel zu RTL überträgt. Das Unternehmen wollte sich dazu am Sonntag nicht äußern.