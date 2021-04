Mit Ebel und Co. : RTL setzt wieder auf bekannte Formel-1-Gesichter

Köln RTL wird bei seinen vier Live-Übertragungen der Formel 1 auf bekannte Gesichter setzen, unter anderem wird Kai Ebel wie üblich als Streckenreporter im Einsatz sein. Am 18. April steigt der TV-Sender mit dem Großen Preis der Emilia-Romagna ein.

Der Fernsehsender RTL setzt bei den ersten beiden von insgesamt vier Formel-1-Übertragungen auf die bewährten TV-Kräfte um Kai Ebel. Bei den Rennen in Imola am 18. April und in Barcelona am 9. Mai sind neben dem bekannten Boxenreporter wieder Moderator Florian König sowie die Kommentatoren Heiko Waßer und Christian Danner im Einsatz. Beide Sendungen sollen wegen der Corona-Pandemie in Köln produziert werden. RTL bestätigte am Dienstag zudem, dass in Imola der ehemalige Formel-1-Fahrer Nico Hülkenberg als Experte für den Sender arbeitet.