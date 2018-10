Formel 1: Riesen-Rückstand von Sebastian Vettel auf Lewis Hamilton

Austin Hamilton und sein Mercedes-Team lassen keine Zweifel. Der Brite braucht nur sechs Runden, um die Konkurrenz beim ersten Training klar zu distanzieren. Teamkollege Bottas wird Zweiter. Sebastian Vettel hat fast zwei Sekunden Rückstand auf die Spitze.

Zweiter wurde beim ersten Freien Training am Freitag - mit auch noch über anderthalb Sekunden Vorsprung auf Vettel - Hamiltons Silberpfeil-Kollege Valtteri Bottas. Käme das Mercedes-Duo an diesem Sonntag (20.10 Uhr MESZ/RTL) beim Rennen in dieser Reihenfolge ins Ziel, kann sich Hamilton vorzeitig als fünfmaliger Weltmeister feiern lassen.

Die Fahrer bekamen schon mal einen klimatischen Vorgeschmack auf das, was sie bei der Qualifikation an diesem Samstag (23.00 Uhr MESZ) erwartet. Schon bei der Ankunft auf dem Parkplatz des Circuit of the Americas floss das Wasser in Strömen. Die Spitze des 76 Meter hohen Turms war aus der Ferne im dunkelgrauen Himmel über Austin nicht sichtbar.