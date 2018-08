Formel-1-Rennstall Force India ist gerettet

London Der insolvente Formel-1-Rennstall Force India ist wirtschaftlich gerettet. Eine Investorengruppe mit dem kanadischen Milliardär Lawrence Stroll an der Spitze übernimmt die Mehrheitsanteile von dem im englischen Exil lebenden Inder Vijay Mallya.

Alle 405 Arbeitsplätze sollen bei Force India gerettet sein, sämtliche Verbindlichkeiten beglichen werden. Das teilte das Team am Dienstag in einem offiziellen Statement mit.

Lawrence Stroll, der sein Vermögen mit dem Kauf und Verkauf von Beteiligungen in der Modebranche gemacht hat, ist der Vater von Williams-Pilot Lance Stroll. 2017 hatte Stroll senior seinem damals 19-jährigen Sohn den Einstieg in die Formel 1 mit einer Millionen-Investition ermöglicht. Seither sammelte Lance Stroll in 32 Rennen für Williams insgesamt 44 WM-Punkte.