Zeitplan und Termine : Das ist der Formel-1-Rennkalender 2021

Foto: dpa/Georg Hochmuth Infos Formel 1 - der Rennkalender 2021

Endlich ist es wieder soweit: Die Formel 1 startet am 28. März in die neue Saison. Und das auch noch mit einem Rekord-Kalender, der 23 Rennen für die Motorsport-Königsklasse vorsieht - so viele gab es noch nie!

Die 72. Saison der Formel 1 startet am Sonntag, 28. März 2021, beim Großen Preis von Bahrain in Sakhir. Beendet wird die Formel-1-Weltmeisterschaft 2021 voraussichtlich am 12. Dezember 2021 beim Großen Preis von Abu Dhabi. Der Rennkalender umfasst 23 Grands Prix auf fünf Kontinenten.

In diesem Jahr wird es jedoch keine Rennen in Deutschland geben, da sich der Hockenheimring bereits 2020 nicht mehr im Rennkalender befand. Auch der Nürburgring in der Eifel ist in der neuen Saison nicht mehr dabei, obwohl er Teil des Corona-Notfallplans im letzten Jahr war.

Deutsche Fans sollten sich allerdings den 5. September im Kalender markieren: Erstmals nach 36 Jahren kehrt die Formel 1 nach Zandvoort, zum Großen Preis der Niederlande, zurück. Alle weiteren Termine und den Rennkalender der Formel-1-Weltmeisterschaft 2021 haben wir im Folgenden für Sie aufgeführt.

Formel-1-Rennkalender 2021 im Überblick