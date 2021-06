Formel 1 : Rennen in Singapur abgesagt

Baku Das für den Herbst geplante Gastspiel der Formel 1 in Singapur ist angesichts der Corona-Pandemie abgesagt worden. Das bestätigten die Organisatoren des Nachtrennens am Freitag.

"Die zweite Absage in Folge war eine unglaublich schwere Entscheidung, aufgrund der aktuellen Beschränkungen für Live-Events in Singapur aber eine notwendige", sagte der stellvertretende Vorsitzende Colin Syn: "Letztlich müssen wir verantwortungsvoll und vorsichtig handeln."

China und die Türkei hatten ihre Rennen in diesem Jahr bereits nicht austragen können, beide sind bislang offiziell aber nur verschoben und könnten als Ersatzkandidat infrage kommen. China wäre mit Blick auf den engen Kalender wohl am besten umsetzbar, denn schon eine Woche später soll das Rennen in Japan steigen (10. Oktober). Allerdings scheint auch ein neuer Termin im Oktober möglich, sodass vor dem Rennen im texanischen Austin (24. Oktober) ein weiterer WM-Lauf in den USA stattfindet.