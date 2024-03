Formel 1 Red Bull würde Verstappen nicht zur Vertragserfüllung zwingen

Das Formel-1-Team Red Bull will seinen Starpiloten Max Verstappen nicht zur Erfüllung seines bis Ende 2028 gültigen Vertrags zwingen. „Es ist wie mit allem im Leben: Man kann niemanden dazu zwingen, irgendwo zu sein, nur weil es ein Stück Papier gibt“, zitierte unter anderem das englische Fachmagazin „Autosport“ Verstappens Teamchef Christian Horner am Montag nach dem Grand Prix in Saudi-Arabien.