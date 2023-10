“Nur traurig“ Perez nach Mexiko-Unfall noch mehr in Not

Mit schwerem Herzen hatte Pérez schon während des Rennens in der Garage seinen Mechanikern die bittere Szene erklärt, sich dann am Kommandostand von Boss Horner trösten lassen und seinen enttäuschten Fans von der Boxenmauer gewinkt. „Ich habe zu viel riskiert, aber ich wollte diesen Sieg“, sagte der Mexikaner. Nach 16 Sekunden war er übermotiviert in Charles Leclercs Ferrari gerumpelt, hob kurz mit seinem Red Bull ab - dann war sein Rennen vorbei.