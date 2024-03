Laut BBC Red-Bull-Mitarbeiterin reicht im Fall Horner Beschwerde ein

Nach der Abweisung der Beschwerde waren vor dem ersten Grand Prix des Jahres in Bahrain anonyme Mails mit Dateien an die anderen Teamchefs und Formel-1-Journalisten versendet worden, deren pikante Inhalte Horner erneut unter Druck brachten. „Es ist Zeit, sich darauf zu konzentrieren, wofür wir hier sind, nämlich Formel-1-Rennen“, sagte Horner dann vor dem zweiten Rennen des Jahres vor einer Woche in Saudi-Arabien.