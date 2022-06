Formel 1: Red Bull kündigt Ersatzpilot Vips wegen Rassismus-Eklat​

London Der Formel-1-Rennstall Red Bull hat vor dem Renn-Wochenende in Silverstone seinem Ersatzfahrer Jüri Vips gekündigt, weil er rassistische Äußerungen getätigt haben soll.

Nach einer angeblich rassistischen Entgleisung hat das Formel-1-Team Red Bull seinem Ersatzpiloten Jüri Vips gekündigt. Der Rennstall teilte am Dienstag nach einer Untersuchung des Vorfalls mit, dass der Vertrag beendet worden sei. „Das Team duldet in keiner Form Rassismus“, hieß es in einem Tweet des Arbeitgebers von Weltmeister Max Verstappen.