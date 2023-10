Großer Preis von Mexiko Red Bull hofft nach umkämpften Training auf Doppel-Podium

In der vergangenen Woche buhten zahlreiche Perez-Fans, die zum Rennen in Austin/Texas gereist waren, Verstappen bei der Siegerehrung aus. In Mexiko hat der 26-jährige Niederländer zwei Sicherheitsleute immer an seiner Seite. Auch wenn diese Maßnahme nichts mit den jüngsten Vorfällen zu tun habe, so Verstappen, äußerte sich der Weltmeister enttäuscht über fehlenden Respekt von Fans vor der Leistung von Sportlern. „Es ist in Ordnung, seinen Lieblingsfahrer zu unterstützen. Aber man muss auch die Kontrahenten achten“, erklärte Verstappen.