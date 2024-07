Comingout auf Instagram Ralf Schumacher lebt in einer Beziehung mit einem Mann

Ralf Schumacher ging von 1997 bis 2007 in der Formel 1 an den Start, stand dabei jedoch mehr oder weniger im Schatten seines Bruders, der bis heute viele Rekorde dort trägt. Ralfs beste WM-Platzierungen waren zwei vierte Plätze in den Saisons 2001 und 2002. Insgesamt absolvierte er 180 Rennen, von denen er sechs gewinnen konnte. Von Oktober 2001 bis Februar 2015 war er mit Cora Schumacher verheiratet. Mit ihr hat er einen Sohn, David Schumacher (22), der am Sonntag noch sein erstes Rennen in der ADAC GT Masters gewonnen hat.