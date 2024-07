„Stehe 100 Prozent hinter dir“ Ralf Schumacher erhält nach Comingout Zuspruch von Sohn David

Ralf Schumacher fuhr von 1997 bis 2007 in der Formel 1, anschließend noch von 2008 bis 2012 in der DTM. Von 2001 bis 2015 war er mit Cora Schumacher verheiratet. Aus der Beziehung stammt der gemeinsame Sohn David, der 2001 geboren ist. Seit 2022 fährt David in der DTM, sein Sieg am Wochenende war der erste seiner Laufbahn.