„Verstappen sorgt für Gänsehaut beim König“ Pressestimmen zum Formel-1-Rennen in Zandvoort

Formel-1-Weltmeister Max Verstappen hat beim verregneten Heimrennen in Zandvoort triumphiert. Der 25-Jährige setzte sich beim Großen Preis der Niederlande in seinem Red Bull am Sonntag vor Fernando Alonso im Aston Martin und Pierre Gasly im Alpine-Auto durch. Zu dem Rennen schreiben internationale Medien: