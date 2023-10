„Hamilton wagte zu träumen“ Pressestimmen zum Formel-1-Rennen in Austin

Schweiz

„Blick“: „Normalerweise dominiert Max Verstappen seine Konkurrenz nach Belieben, doch in Austin (USA) ists spannender als sonst. Dafür verantwortlich: Die guten Leistungen von Lewis Hamilton und Lando Norris. Beide scheinen zunächst auf eine Einstop-Strategie zu setzen. Dieser Verdacht entpuppt sich aber als falsch – die Briten müssen letztlich doch zweimal an die Box. So geht am Ende die Red Bull-Strategie von Verstappen (...) auf.“