Gazzetta dello Sport: "Phänomen Leclerc. In Spa beendet Ferrari eine lange Durststrecke, und Leclerc ist der jüngste Grand-Prix-Sieger am Ferrari-Steuer. In seinen Eigenschaften erinnert Leclerc an seinen 2015 gestorbenen Freund Jules Bianchi. Er ist freundlich, wohlerzogen und hat ein ansteckendes Lachen. Er hat sofort die Herzen des Ferrari-Teams erobert."