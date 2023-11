Formel 1 Verstappens „Känguru“ hüpft in Brasilien auf die Pole

„Wir wussten ja, dass der Regen kommen würde, wir wussten nur nicht, wann genau“, sagte Verstappen. Dann auf einmal habe sich der Wind gedreht: „Von dem Zeitpunkt an hat es sich nicht mehr so gut angefühlt“, sein Auto sei zudem „gehüpft wie ein Känguru“. Dennoch setzte sich der Unschlagbare durch, obwohl er im Training am Vormittag wegen eines nicht korrekt montierten Sitzes in seinem Auto viel Zeit verlor und am Ende nur 16. in der Ergebnistabelle war.